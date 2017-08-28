В Сосновом Бору состоялся ежегодный этнофестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур». Наш регион представили Ульяна Юлина, Анна Сапельникова и Марина Гринчук

Этот фестиваль – самый масштабный проект программы мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, которую реализует Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.



Традиционно мероприятие началось с торжественного шествия праздничных колонн в национальных костюмах представителей регионов Северо-Запада и делегаций муниципальных районов. В этом году фестиваль проходил под эмблемой 90-летия Ленинградской области. Каждая делегация, участвующая в шествии, получила возможность раскрыть тему истории своего края через танец или вокальное выступление. Мурманскую область на шествии представила мастер национальных ремесел, носительница и пропагандист культуры коренного малочисленного народа саами Марина Гринчук, которая исполнила традиционный саамский луввьт.



Праздничное шествие завершилось на площади Победы, где началась яркая концертная программа, развернулись 20 национальных подворий, сытные ряды, начали работу мастер-классы по народным промыслам. В Андерсенграде в рамках фестиваля работала детская тематическая площадка. Малышам в доступной форме рассказывали о мультинациональной культуре родной страны.



Мастера саамского рукоделия, постоянные участницы различных выставок и фестивалей, Ульяна Юлина и Анна Сапельникова привезли в «Город мастеров» выставку предметов прикладного творчества коренного малочисленного народа саами – свои уникальные изделия из бисера, кожи, меха и корней.



Украшением этнофестиваля стал многонациональный пролог, исполнение оригинальной песни на разных языках народов России, а также специальный переходящий символ этнофестиваля – резная деревянная ладья.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/