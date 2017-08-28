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28.08.2017 10:15

Новости УФССП России по Мурманской области

В преддверии нового учебного года судебными приставами Мурманской области проводится ставшая уже традиционной акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области уделяет особое внимание таким социально значимым производствам, как взыскание алиментов. В ходе акции судебные приставы посещают нерадивых родителей, а также проверяют бухгалтерии предприятий и организаций, где трудоустроены неплательщики на предмет своевременного и правильного удержания и перечисления денежных средств взыскателям. Работники ведомства проверяют имущественное положение должников с целью обращения взыскания на выявленное имущество.
Так, в минувшую пятницу судебные приставы отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Мурманску провели рейд на автостоянке одного из гипермаркетов областного центра по выявлению автотранспорта злостных алиментщиков.
В ходе рейда было проверено более 100 машин, из них две оказались зарегистрированы на должников. Одна автомашина арестована и теперь должнику необходимо в течение 10 дней погасить более 240 тысяч рублей задолженности, чтобы его «железного коня» не продали с торгов в счет погашения долга.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области призывает граждан, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам для того, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения.

 

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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