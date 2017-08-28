Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в заполярной столице

28 августа 2017 года в 02 час. 21 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Невского-73. В результате пожара сгорел полностью моторный отсек, повреждено лобовое остекление, полностью сгорела панель приборов, обгорели передние сиденья, салон закопчен по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



(Фото из архива)



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /