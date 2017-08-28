Житель Североморска осужден за экстремизм

Прокуратурой г. Североморска поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого Т., совершившего публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Мурманской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что Т., используя социальную сеть «ВКонтакте», с целью публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, разместил для всеобщего доступа аудиозапись, содержащую признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц кавказской национальности.

Подобные аудиозаписи он записывал совместно с иными лицами в арендованном гараже в г. Североморске в 2014 году.

Свои действия, Т. объясняет тем, что на тот момент придерживался националистических идей и взглядов, состоял в ряде групп националистического толка.

Кроме того, на момент совершения преступлений Т. уже отбывал условное осуждение по ст. 244 УК РФ – повреждение или осквернение мест захоронения.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.280, ч.1 ст.282 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, активно содействовал органам предварительного следствия.

Североморским районным судом с учетом позиции государственного обвинителя Т. назначено наказание по совокупности преступлений в виде 2 – х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



Приговор в законную силу не вступил.





/ Прокуратура Мурманской области /