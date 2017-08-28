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28.08.2017 09:30

Плановые отключения в Мурманске на 28 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 августа.


С 8 ЧАСОВ 28 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 30 АВГУСТА  опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС»)  – 68 домов                                                                                                                  

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8
С 9 ЧАСОВ 28 АВГУСТА ДО 17 ЧАСОВ 30 АВГУСТА,  ул. Зои Космодемьянской, 27, 29
ул. Олега Кошевого, 12 (корп.2)
С 17 ЧАСОВ 28 АВГУСТА ДО 17 ЧАСОВ 29 АВГУСТА, ул. Копытова, 5

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.00 – 21.00 ул. Полярные Зори, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1
ул. Трудовые Резервы, 3, 5
08.30 – 24.00 ул. Воровского, 20
09.00 – 24.00 ул. Осипенко, 37а
ул. Гончарова, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20
ул. Урицкого, 20

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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