Плановые отключения в Мурманске на 28 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 августа.





С 8 ЧАСОВ 28 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 30 АВГУСТА опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС») – 68 домов



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 12.00 ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8

С 9 ЧАСОВ 28 АВГУСТА ДО 17 ЧАСОВ 30 АВГУСТА, ул. Зои Космодемьянской, 27, 29

ул. Олега Кошевого, 12 (корп.2)

С 17 ЧАСОВ 28 АВГУСТА ДО 17 ЧАСОВ 29 АВГУСТА, ул. Копытова, 5



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.00 – 21.00 ул. Полярные Зори, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1

ул. Трудовые Резервы, 3, 5

08.30 – 24.00 ул. Воровского, 20

09.00 – 24.00 ул. Осипенко, 37а

ул. Гончарова, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20

ул. Урицкого, 20



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/