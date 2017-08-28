В Туломе прошла вторая традиционная сельскохозяйственная ярмарка

Татьяна Нестерова.

Вкусно, качественно, полезно. В поселке Тулома прошла вторая традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Выращенную и произведенную на кольской земле продукцию - свежие молочные, мясные продукты, мед, овощи, хлебобулочные изделия по ценам производителя представили предприятие "Тулома", пятнадцать крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Тружеников села организаторы торжественно поблагодарили за труд и вручили памятные награды. В праздничной части ярмарки - концерт, конкурсы и выставка животных на радость детворе. Порядок обеспечили местные казаки.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Радует, что много покупателей, радует ассортимент, радует настроение праздничное. Хочется поблагодарить всех тружеников, которые работают в сложных климатических условиях, при непростой экономической ситуации. Хочу всем пожелать уюта, тепла, добра в доме. И не смотря на нашу погоду - сохранять чувство духа и хорошего настроения"