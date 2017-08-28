Очередной праздник физкультуры и позитива в Мурманске "Родной двор - родной город"

Юлия Палева.

Последнее воскресенье календарного лета выдалось дождливым и холодным. Но этого как будто не заметили активные мурманчане. Атмосферные +8 на спортивной площадке разогнали до 30-градусного настроения со знаком плюс. Так азартно бросаясь во все конкурсы. Полюбившийся марафон, действительно стал родным, оправдывая свое название. Мурманчане его ждут и всегда выходят на старт. В любую погоду. Больше новых мест, больше возможностей обещает реализация программы "Комфортная городская среда".

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова: "Для нас этот партийный проект, который вступил в силу в первого января, он влил новые силы и возможности людям, властям, населению - создавать комфортные условия. Эта программа расширяет возможности, теперь мурманчане сами могут решить, что мы хотим во дворе сделать, как мы хотим изменить, а значит скрыто вот это желание быть вместе, с соседями, одной семьей - это здорово".



