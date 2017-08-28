В Мурманской области сотрудники Росгвардии провели практическое занятие по задержанию судна-нарушителя

Татьяна Нестерова.

В акватории Кольского залива подразделение Росгвардии - вневедомственная охрана объектов с атомными установками - провела практические занятия. Личный состав отработал свои действия при задержании судна-нарушителя, навыки управления катером на воздушной подушке, технику безопасности при выполнении работы в условиях пониженной температуры воды. В Мурманской области подразделения Росгвардии, используя современные технические средства, круглогодично патрулирует акваторию залива. Обеспечивает безопасность атомных ледоколов.

Инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "На вооружении Росгвардии, у нас в Мурманской области, есть специальные комплексы - технические средства, которые выставляются при заходе атомохода в порт базирования и обеспечивается физическая защита данного объекта, как с воздуха, так и на земле, и под водой. Для этого все средства имеются, поэтому у нас здесь часть этого комплекса и на ней отрабатываются практические тренировки".





