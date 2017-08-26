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26.08.2017 13:44

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» поразил береговые цели

Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков», выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям.
В учении были задействованы артиллерийские комплексы главного калибра – 130 мм – две артиллерийские установки АК-130. Комендоры отработали поражение невидимой цели на берегу на дистанции более 10 километров.
Боевые упражнения имели плановый характер и выполнялись в рамках сдачи задач курса подготовки надводного корабля к действиям по своему основному предназначению в море.
После завершения стрельб эсминец продолжил выполнение задач курса боевой подготовки в Баренцевом море. Возвращение корабля в базу планируется сегодня вечером.
В день закрытия мероприятий военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте – 27 августа вместо эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» для показа гражданскому намселению будут открыты флагман Северного флота - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».
Также на территории соединения кораблей будут проведены спортивно-массовые мероприятия и развёрнуты выставки вооружения и военной техники.

/Пресс-служба Северного флота/
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