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27.08.2017 20:31

Противодиверсионный отряд главной базы подводных сил Северного флота пополнился новым катером

Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) главной базы подводных сил Северного флота – Гаджиево. В рамках мероприятий военно-технического форума «Армия-2017» на катере был поднят военно-морской флаг.
В торжественной церемонии первого подъема флага на противодиверсионном катере принял участие командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он пожелал экипажу успехов в освоении и применении новой техники и отметил, что «боевой потенциал гаджиевского отряда по борьбе с ПДСС значительно повысился».
Теперь на вооружении подводных сил Северного флота находятся три современных катера проекта «Грачонок». Первый из них получил наименование «Юнармеец Заполярья» и принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Катера проекта 21980 «Грачонок» разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.
Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.

/Пресс-служба Северного флота/
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