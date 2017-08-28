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28.08.2017 08:15

Посетители форума «Армия-2017» на Северном флоте осмотрели самые крупные крейсеры ВМФ России и новейшие образцы арктической техники

В последний день работы военно-технического форума (ВТФ) «АРМИЯ-2017» на Северном флоте на территории военного городка надводных кораблей Северного флота были развёрнуты выставки боевых средств флота, беспилотных летательных аппаратов и новой техники повышенной проходимости, предназначенной для выполнения специальных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики. На причальном фронте состоялись соревнования военнослужащих Североморского гарнизона по гиревому спорту и перетягиванию каната.
Сильнейшими спортсменами оказались представители объединения ВВС и ПВО. Достойную конкуренцию им составили военные моряки дивизии ракетных кораблей. Победителей и призёров поздравил и вручил награды начальник штаба Северного флота вице-адмирал Александр Моисеев.
Поболеть за участников соревнований, несмотря на плохую погоду, пришли жители Североморска. Также они осмотрели выставки вооружения и военной техники и побывали на борту флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».
Всего за время работы ВТФ «АРМИЯ-2017» на Северном флоте статические и динамические кластеры посетило более десяти тысяч человек в Мурманской области и несколько тысяч жителей Таймыра. Там в рамках мероприятий форума были открыты для показа большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога», прибывшие в порт Дудинка для участия в межвидовых тактических учениях.
В городах Норильске и Дудинке состоялись концерты Ансамбля песни и пляски Северного флота. Сегодня в Дудинке было дефиле и плац-концерт военного оркестра Северного флота. Также североморцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию героической обороны порта Диксон от атаки германского тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер» в годы Великой Отечественной войны.

/Пресс-служба Северного флота/
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