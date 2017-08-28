Система "Сирано" помогает ветеринарным специалистам в контроле качества выпускаемой на территории Мурманской области продукции

Татьяна Нестерова.

Качество и безопасность продуктов питания, произведенных на территории региона и за его пределами тщательно контролируется соответствующими службами. Комитет по ветеринарии с начала года выявил 99 нарушений. Они установлены в рыбных, мясных и молочных продуктах. Методами лабораторного контроля в товарах подтвердилось превышение содержания токсичных элементов и соединений, выявление микроорганизмов, увеличение массовой доли белка. По всем фактам приняты меры реагирования. В отношении продукции 24 предприятий рыбохозяйственного комплекса установлен режим лабораторного контроля. В 17 случаях было выявлено превышение мышьяка в рыбной продукции.

Начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических и ветеринаро-санитарных мероприятий комитета по ветеринарии Мурманской области Ольга Должанова: "В соответствии с законодательством принимаются меры по изъятию данной продукции из оборота и в соответствии с законом, данная продукция направляется на утилизацию либо уничтожается".





