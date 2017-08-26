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26.08.2017 19:25

В Мурманской области с рабочим визитом побывал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской

Андрей Зайцев.

В Мурманской области с рабочим визитом побывал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. На встрече в правительстве региона с губернатором Мариной Ковтун он обсудил ключевые направления совместной работы. Было отмечено, что необходимость формирования в регионе новой системы обращения с ТБО назрела очень давно. По сути, система утилизации отходов в области остаётся неизменной с советских времён - при том, что количество их увеличилось многократно. Проблема воздействия Мурманского торгового порта на экологию города - одна из самых резонансных в обществе. Она напрямую касается качества жизни мурманчан – а это практически половина населения региона. Наконец, создание национального парка "Хибины" - задача, находящаяся в русле государственной политики по развитию особо охраняемых природных территорий. Но главное событие, ради которого министр прибыл в область, состоялось не в кабинетах.
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