Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в Краснодарском крае

Губернатор Марина Ковтун от имени правительства и жителей Мурманской области выразила глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 25 августа в районе поселка Волна. В телеграмме, направленной на имя главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, говорится о необходимости приложить максимальные усилия к тому, чтобы исключить поводы для подобных аварий в будущем, и хоть от случайностей никто не застрахован, это не утешит людей, в одночасье потерявших своих близких.



«Прошу Вас передать родным и близким погибших искренние слова сочувствия и поддержки от лица северян», – сказано в телеграмме.



26 августа объявлено в Краснодарском крае днем траура.



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