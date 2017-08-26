Первый пошёл! В Кольском заливе начался практический этап ликвидации накопленного за десятилетия экологического ущерба

Андрей Зайцев.

Всё, что одни когда-то топили и бросили в море, другие сегодня поднимают и утилизируют, чтобы будущие поколения не знали словосочетания "грязная экология". Стартовая точка - губа Ретинская.

Масштабный комплексные проект учитывает все экологические составляющие, чтобы уже своими действиями не нанести вред природной системе. Время проведения подъёма первого объекта выбрано не случайно. Дали возможность беспрепятственно пройти атлантическому лососю на нерест. Специалисты гидрометеослужбы взяли пробы воды и грунта до начала операции, ещё раз контрольные замеры проведут через несколько дней.

Начальник мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксана Чаус: "В Кольском заливе мы мониторинг ведём и ежегодно проводим, есть у нас точки отбора. В Ретинском точки нет gоэтому здесь мы будем отбирать сегодня не то чтобы впервые, но в рамках данной программы отбор этот мы будем осуществлять. Кольский залив у нас относится к водоёмам слабо загрязнённым. И ухудшения нет. Пока стабильно".

За процессом наблюдают министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Госконтракт вступил в решающую стадию своего исполнения. Практическую. До этого велось комплексное обследование акватории, разработка самой программы. Металлоконструкций на дне Кольского залива, по словам специалистов, хватит на постройку не одного судна. На карту нанесены 102 точки.

Руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "РосРАО" Госкорпорации "Росатом" Владимир Хандобин: "Следующий важный этап - это определение собственников данных объектов. Потому что мы имеем право за федеральные деньги поднимать только объекты или суда, которые являются бесхозяйными".

Процесс длительный. Найти владельцев и заставить их поднять то, что когда-то упало и пропало, непросто. Пока же государство решает поставленную задачу.

Директор ФГБУ "Всероссийский НИИ охраны окружающей среды" Сергей Фокин: "У нас два таких проекта. Один во Владивостоке, в бухте Золотой Рог, второй здесь. Мы делаем мониторинг, то есть, это первая часть - мы должны понять, что там находится в воде".

На глубинах до 20 метров поиски вели водолазы, ниже работал гидролокатор. Скрупулёзная работа. Буксир с аппаратурой за время обследования прошёл 4650 километров! Составили реестр затопленных объектов по всему заливу.

Генеральный директор ФГУП "РосРАО" Госкорпорации "Росатом" Владимир Лузин: "Это только начало. И мы будем полезны для выполнения очень важной и ответственной задачи - очистки арктических территорий".

Подъём начался. Судовой двигатель. 14 тонн. На побережье Ретинской губы когда-то работал рыболовецкий колхоз. На дне водолазы обнаружили 13 объектов, которые подлежат утилизации.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Работа необходимая. Мы сейчас говорим о развитии Мурманского транспортного узла, о развитии судоходства Северного морского пути. Кольский залив должен быть образцовой акваторией для того, чтобы сюда приходили новые инвесторы, развивали инфраструктуру, особенно по берегам Кольского залива, где ещё хлама много осталось, его тоже нужно будет убирать. Но лиха беда начало и сегодня первый пошёл".

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской: "Мы выбрали наиболее важный с точки зрения социально-экономического развития регионов. В первую очередь, это, конечно, Мурманская область. У нас есть проекты по Архангельской области. И, соответственно, дальше уже на Дальний Восток".

На дне Кольского залива суда, пантоны, причалы, цепи, тросы, тралы. Помимо рыбацкого наследия немалая часть осталась и от военных. В России в приоритетном проекте в Год экологии - "Чистая страна" - порядка 2 тысяч точек.

Первый пошёл. Одним потенциально опасным объектом для экологии Кольского залива стало меньше. Мурманская область подключилась к глобальному проекту по очистке огромной страны. Кстати, свой скромный вклад в это дело может внести каждый из нас. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.









