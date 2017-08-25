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25.08.2017 18:13

Обновление учреждений культуры и инновационные проекты губернатор Марина Ковтун обсудила с председателем комитета по культуре и искусству региона Сергеем Ершовым

Итоги и перспективы обновления региональных учреждений культуры, а также масштабные инновационные проекты в сфере культуры обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун и председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Уже год в областном краеведческом музее успешно работает региональный детско-юношеский центр краеведения. За это время на его базе состоялись более 110 мероприятий, в которых приняли участие около 2,5 тысячи ребят. К 80-летию образования Мурманской области музеем разрабатывается новая учебная интерактивная программа «История освоения Арктики».

Готовится к открытию, которое запланировано на 8 сентября, культурно-выставочный центр Государственного Русского музея. Центр разместится в залах художественного музея в здании областной филармонии. Центр на базе Мурманского областного художественного музея станет третьим в стране: на сегодняшний день выставочные центры Русского музея открыты в Казани и Ярославле.

Значительные перемены происходят и будут происходить во внутреннем пространстве областных библиотек, учреждения преображаются в мультикультурные центры. Например, в областной научной библиотеке открылся Зал наук – уникальный научно-образовательный проект, объединивший информационные ресурсы главной библиотеки Мурманской области и возможности музея занимательных наук «Фокус». В настоящее время идет подготовка к созданию современной зоны библиотечного обслуживания «Открытый абонемент». Масштабные изменения внутреннего пространства запланированы и на 2018 год. В частности, планируется открытие регионального информационно-просветительского центра «Кольский Север», Центра аудиовизуальной культуры.

По всей области активно обновляется материально-техническая база учреждений культуры. Самые масштабные стройки: сельский дом культуры в Междуречье и мурмашинская детская школа искусств.

По поручению главы региона в творческой деятельности акцент сделан на расширении доступности для жителей области информационно-библиотечных услуг, театрального и музыкального искусства, а также выставочного пространства.



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