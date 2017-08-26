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26.08.2017 11:35

В Кировске сегодня состоится большой праздник, посвященный Дню шахтера

Артем Дашевский.

Без горнодобывающей отрасли сегодня нельзя представить Мурманскую область. Свои поздравления в адрес работников направила глава региона. Марина Ковтун отметила: "Труд в подземных выработках - занятие для настоящих мужчин. Даже сегодня, когда на службе людей стоит могучая техника и надежные средства безопасности, работа под землей не обходится без риска. Такие качества как личная отвага, взаимовыручка, умение предвидеть развитие ситуации, входят в число обязательных профессиональных навыков горняка". Большой праздник сегодня пройдет в Кировске, где по традиции выберут лучшего горняка.
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