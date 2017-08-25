Вторая жизнь главного храма Мельпомены Заполярья. Когда преобразится областной драматический театр?

Светлана Деменева.

Вторая жизнь! Строители продолжают реконструкцию главного храма Мельпомены Заполярья. Сегодня ход работ проконтролировала губернатор Марина Ковтун. Когда преобразится областной драматический театр?

Земля вместо пола на входе в театр немного шокирует. Стены с зеркалами, как и лестницы, строители еще не трогали. Актеры готовятся к открытию сезона в чужом здании - но, конечно, мечтают переехать в родные стены.

Директор ГАУК "Мурманский областной драматический театр" Татьяна Вешнякова: "Мы очень ждем и, я надеюсь, что то, что сегодня обсуждали - в 2019 году юбилей театра, 80 лет, и, я думаю, мы пригласим всех на открытие нашей новой площадки".

Посмотреть реконструкцию театра можно пока только на первом этаже. Выше все разбито - не пройти. Строители обещают здесь лифты, белый зеркальный мраморный холл и сцену XXI века. На которой уже планирует выступить оркестр Гергиева.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Новая сцена драмтеатра позволит полный состав - они так же будут себя комфортно чувствовать, как на сцене Мариинского театра".

Здание театра - объект культурного наследия. Фрески на нем работы Эрнста Неизвестного. Их только немного обновят. У компании-подрядчика из Санкт-Петербурга есть опытные реставраторы.

Главный инженер компании-подрядчика Игорь Филатов: "В первозданном виде, который мы должны передать будущим поколениям".

Планировалось, что на реконструкцию драмтеатра будут выделены федеральные средства. Однако бюджет подготовки к 100-летию Мурманска значительно срезали.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы не могли оставить объект в таком состоянии, мы приняли решение его реконструировать за счет средств областного бюджета. Но надежд на получение федерального финансирования мы не оставляем, делаем все необходимое для того, чтобы это финансирование получить. На сегодняшний день здесь в мае сменился подрядчик, с прежним контракт расторгнут. Новый подрядчик работает хорошими темпами и у нас есть уверенность, что большой объем работ будет выполнен".

Проект реконструкции театра включает и строительство вспомогательного корпуса, где будут размещаться склад и мастерские. Стоимость контракта - чуть больше 600 миллионов рублей. Официальный срок пока - до 2020 года.







