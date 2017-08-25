В мурманской пятой школе состоялись консультации для родителей и учеников образовательного учреждения

Наталия Бурдина.

До Дня знаний - ровно неделя. В первые классы мурманской пятой школы отправятся 75 малышей. Это очень волнительное событие как для мальчишек и девчонок, так и для родителей. У последних накопилось много вопросов. Например - какую школьную форму и канцелярские принадлежности покупать своим чадам. Что с расписанием? Об этом родители беседовали сегодня с руководством образовательного учреждения. Такие консультации пройдут и в конце августа, и в первой декаде сентября. На собрания пригласят родителей всех учеников.

Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Сегодня родителей мы пригласили в аудитории, где будут классные комнаты, где будут сидеть первоклассники. Для того, чтобы они посмотрели ни впопыхах, ни рядом с детьми - ведь когда рядом ребенок, родитель волнуется, он только на своего ребенка смотрит. А вот сейчас, чтобы они пришли, сели за парту, почувствовали себя первоклассником, посмотрели, какой проектор, какое оформление в кабинете, какие чистые стены".





