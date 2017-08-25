Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.08.2017 18:35

В мурманской пятой школе состоялись консультации для родителей и учеников образовательного учреждения

Наталия Бурдина.

До Дня знаний - ровно неделя. В первые классы мурманской пятой школы отправятся 75 малышей. Это очень волнительное событие как для мальчишек и девчонок, так и для родителей. У последних накопилось много вопросов. Например - какую школьную форму и канцелярские принадлежности покупать своим чадам. Что с расписанием? Об этом родители беседовали сегодня с руководством образовательного учреждения. Такие консультации пройдут и в конце августа, и в первой декаде сентября. На собрания пригласят родителей всех учеников.
Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Сегодня родителей мы пригласили в аудитории, где будут классные комнаты, где будут сидеть первоклассники. Для того, чтобы они посмотрели ни впопыхах, ни рядом с детьми - ведь когда рядом ребенок, родитель волнуется, он только на своего ребенка смотрит. А вот сейчас, чтобы они пришли, сели за парту, почувствовали себя первоклассником, посмотрели, какой проектор, какое оформление в кабинете, какие чистые стены".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.14
Евро = 69.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.