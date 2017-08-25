"Мечта по расписанию". Хоровод на макушке планеты и купание на Северном полюсе. Продолжаем перелистывать страницы "Арктического дневника"

Елена Белкина.

Мечта по расписанию. Мы продолжаем перелистывать наш "Арктический дневник". Ледокол "50 лет Победы" побил рекорд по скорости достижения географической точки Северного полюса. Как и 40 лет назад, на макушке планеты состоялся торжественный митинг. А самые смелые рискнули окунуться в суровые воды Арктики.

90 градусов северной широты - точка, куда сотни лет стремились парусники, теплоходы и пароходы, и только российские атомные ледоколы смогли превратить романтику в мечту по расписанию.

Атомоход "Арктика" шел сюда в 1977 году в трехметровых льдах 176 часов, "50 лет Победы" - 79. Сегодня подробную информацию получают со спутника, тогда вся надежда была на ледовую разведку, вертолетчики практически жили в машине.

Участник первого похода атомохода "Арктика " к Северному полюсу Виталий Петров: "За период выполнения рейсов, нахождения ледокола во льдах - 65 часов, то есть в отдельные дни налет достигал 16 часов".

Первопроходцам посвятили торжественный митинг. Как и 40лет назад прошли кратчайшим кругосветным маршрутом, за несколько минут пересекли все сходящиеся в одной точке меридианы .Над Северным полюсом подняли российский триколор.

Курсант филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска Алексей Евтюков: "Я чувствую гордость за всю свою семью и всю свою фамилию, то что побывала моя фамилия на Северном полюсе".

Победительница Всероссийского конкурса детского риснука "Полюс "Арктика" Мария Смирнова: "Оказалось, что тут немного теплее, чем я думала, и здесь лед такой толщины,что может выдержать любого человека".

Директор Мурманского клинического комплекса ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова" Олег Минин: "Ощущение безграничности возможностей человека, ведь они могут позволить нашей цивилизации доходить до таких точек".

Признак новой эпохи - лики святых. Владыка Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский 5 лет назад полюс освятил.

Троекратное "Ура!" как подтверждение достижений России в Арктике.

Руководитель экспедиции, генеральный директор ФГУП" Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Это точно восклицательный знак для следующих действий, в первую очередь, по достижению круглогодичной навигации по всей трассе Северного морского пути".

Окунуться можно было не только в государственные проблемы, но и в ледяную купель. Сможешь дотронуться до ставшего родным атомохода - будет шанс вернуться на полюс. По крайне мере еще пару лет у российских ледоколов будет на это время. Дальше при резком увеличении грузоперевозок по Севморпути у ледовых трудяг работы будет невпроворот.







