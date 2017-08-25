Смотрите на канале "Россия 1" программу "В эфире - Мурманск"

В Мурманске закончилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году - что сделано за лето? Капремонт домов культурного наследия - планирует ли город расширить своё участие в программе и каким образом? Огни большого города. Световые панно и иллюминации вновь заступили на свою долгую вахту. Городские власти предлагают мурманчанам присоединиться к обсуждению дальнейших планов по украшению заполярной столицы. Подробнее об этом и многом другом - в программе "В эфире – Мурманск". В студии работает Андрей Сысоев, глава администрации г. Мурманска.

Эфир передачи - в субботу, 26 августа, в 8:30.