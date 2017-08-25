Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Новая традиция! В День государственного флага на мысе Алыш в Североморске впервые торжественно поднят российский триколор. Сколько стоит пойти в школу? За неделю до Дня знаний соберем портфель первокласснику. Курсом на Северный полюс. Заметки из "Арктического дневника" Елены Белкиной. Эффективность расходования бюджетных средств в Кандалакшском районе. Каковы ближайшие перспективы региональных программ и проектов? Проверка надежности тыловых сил. На Северном флоте - масшабные специальные учения по материально-техническому обеспечению. И Мурманская область во второй раз присоединится ко всероссийской акции "Ночь кино".

Эти и другие темы - в программе "События недели". Смотрите передачу в восересенье, 27 августа, в 10:20.