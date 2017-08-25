В правительстве Мурманской области состоялось очередное заседание

Анастасия Ярославская.

На заседании регионального правительства сегодня ключевые темы - здравоохранение и социалка. Профильные министры отчитались о результатах и обозначили точки развития. Но прежде - минута молчания в память о безвременно ушедшем главе Североморска Александре Абрамове.

Почти каждый, кто в зале, с Александром Абрамовым был знаком лично. Опытный, эффективный политик о себе оставил добрую память. О его безвременном уходе сегодня - как о большой потере для региона.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Александр Павлович был прекрасным человеком, глубоко порядочным, неравнодушным, полным оптимизма, полным сил и желания сделать все от него зависящее для того, чтобы Североморск как муниципальное образование развивался и стал лучше. Прошу почтить память Александра Павловича Абрамова".

Здравоохранение и "социалка" - две центральные темы и во многом взаимосвязанные. Минсоцразвития, отчитываясь о результатах - основные задачи на 100% выполнены, акцент делает на программе поддержки семьи и детства - меры будут корректировать. Впервые за несколько лет рождаемость откатилась к уровню 2011 года. В 2016 году в регионе людей умерло больше, чем на свет появилось.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Коллеги из министерства здравоохранения в части своей работы сделали очень много, чтобы снизить показатели смертности - просто упала рождаемость. И, скажем, если в отношении третьих и последующих детей эта цифра остается положительной, но при этом очень резко упало количество первых рождений".

Минздрав представил программу развития до 2020 года. Курс прежний - на укрупнение медучреждений. Причина та же - населения больше, увы, не становится. Объединение позволит улучшить материально-техническую базу и нивелировать кадровый голод. Проблему дефицита врачей и среднего медперсонала будут решать комплексно.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Во-первых, мы увеличиваем количество квотируемых мест - было 44, будет 60. И суммы подъемных - с 200 поднимаем до 500, кроме того, мы в течение года активно занимаемся с главами муниципальных образований - приятно, что они повернулись к проблемам здравоохранения, и решаются вопросы и с предоставлением жилья, и с выплатами подъемных за счет средств муниципальных бюджетов".

Нет более дотационного муниципалитета в регионе, чем Островной. Сегодня губернатор поручила разработать перспективный план для ЗАТО. Глава задачу пока видит так - сохранить то, что существует. Будущее "отдаленки" невозможно без военных. Но не исключено участие в развитии со стороны "СевРАО" - его тоже подключат к диалогу.









