На территории мурманской школы №44 появится игровая площадка

Наталия Бурдина.

1 сентября учеников мурманской школы №44 ждет сюрприз. Особенно он будет приятен ребятам из младших классов. На территории образовательного учреждения появится игровая площадка. Сейчас собирают ее элементы. Территория для комплекса и аллея к нему уже заасфальтированы. Осталось поставить площадку на место. Также установят фонари, урны и скамейки.

Директор школы № 44 г. Мурманска Ольга Поддубная: "Это большой подарок школе, потому что мы сможем эту площадку использовать для учащихся первых классов, это, во-первых, динамическая пауза во время учебного процесса. 40 минут она длится, и у нас учащиеся продленного дня - это 1 и 4 классы - они с удовольствием будут проводить время и игры на этой спортивной площадке".

И сегодня работы по благоустройству проверил глава мурманской администрации. К подрядчику претензий пока нет. Андрей Сысоев прошел на пришкольный стадион. И здесь есть поводы для огорчения. Вандалы повредили дорогостоящее тартановое покрытие. До 1 сентября испорченные участки придется заменить. Коробку корта хулиганы регулярно разрисовывают. Сотрудники школы надписи закрашивают. Что касается самой территории вокруг образовательного учреждения, то уже сейчас есть планы поменять асфальт и на заднем дворе здания.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Эти работы продолжатся, то есть, до 1 сентября вот эта лужа, которая есть - она на самом деле не одна - будет выравнена, асфальт мы здесь в этом году не положим, а на следующий год дворовую территорию, конечно, приведем в порядок. Она будет безопасной, хорошо сделанной - щебеночно-гравийной смесью, здесь проблем нет, мы попали просто после большого серьезного дождя, но и учебный год еще не начался".







