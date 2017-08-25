В Мончегорске открывается международный поэтический фестиваль «Табуретка»

26 августа в Мончегорске состоится II Международный поэтический фестиваль «Табуретка».



Своим названием фестиваль обязан табуретке – символу первых выступлений в семейном кругу, а также появившемуся в 2015 году в парке имени Сергея Бровцева памятнику поэтической табуретке. Необычный арт-объект был придуман Оксаной Китаевой – участницей конкурса идей литературных достопримечательностей «Литературный след» Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика». Место для установки памятника выбрали сами горожане.



В программе – поэтические чтения, интерактивные инсталляции, квест, экскурсия, кинопоказы, мастер-классы, игры и конкурсы. Свои стихи на фестивале представят авторы из разных городов России, в том числе победители Всероссийского поэтического конкурса «Табуретка». В число финалистов конкурса вошла мурманчанка Дарья Высоцкая – участница и один из организаторов фестиваля-форума «Капитан Грэй» в рамках всероссийского форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово». Московские художники Елена Демидова и Макс Калмыков создадут в Мончегорске интерактивную инсталляцию на основе кернов – образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель». Также пройдут показы видеопоэтических работ авторов из России, Норвегии, США, Латвии.



Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека подготовила для участников фестиваля программу «Живые поэты»: в парке прозвучат уникальные записи – голоса Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского и других русских поэтов из фондов библиотеки, сохраненные на грампластинках. Гости поэтического праздника в Мончегорске не только послушают стихотворения, но и попытаются отгадать исполнителей. Участники фестиваля также увидят раритетный патефон середины XX века, на котором проигрываются шеллачные пластинки и смогут записать в своем исполнении любимые поэтические строки или стихи собственного сочинения. Голоса исполнителей затем появятся в электронной библиотеке «Кольский Север».



Мурманская областная детско-юношеская библиотека примет участие в фестивале с интерактивной программой «Шаг в поэзию». А в библиобусе передвижной детской библиотеки откроется творческая мастерская по изготовлению рукописного поэтического альбома «Автографы лета». Также будет организована выставка детских рукописных поэтических книг.



Почетные гости фестиваля: известный финский писатель и руководитель издательского дома «Savukeidas Publishing House» Вилле Хютёнен, актер театра и кино Андрей Носков.



Подробнее узнать о программе II Международного поэтического фестиваля «Табуретка» можно на сайте фестиваля.



Организатор фестиваля - Фонд «Живая классика» (г. Санкт-Петербург).



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



