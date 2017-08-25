Заполярные спортсмены готовятся к международному фестивалю "Гольфстрим"

Татьяна Нестерова.

В ледяную воду Кольского залива нырнули моржи. Спортсмены готовятся к международному фестивалю "Гольфстрим" 9 сентября. Сегодняшняя репетиция проходила в присутствии тревожных служб, спасатели отработали взаимодействие с координаторами соревнований и главным судьей. Специалисты в соответствии с картой приливов и отливов, графиком работы гидроэлектростанции определили точное время старта заплыва. Спортсмены испытали свои силы.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Очень важный момент. Прилив, отлив, координация со всеми спецслужбами. Еще раз повторюсь, в рамках подготовки в этом году не будет стоянки под мостом в силу известных событий, т. е. прежде всего безопасность мурманчан. Но администрация со своей стороны сделала все усилия и, собственно, на улице Подгорной будет большое количество мест, авторынок. Будет бесплатно курсировать автобус".

В этом году заплыв через Кольский залив имеет статус международного. Среди 30 участников - спортсмены, известные на весь мир Фергел Хестерман и чемпион мира по плаванию на открытой воде Петер Стойчев. Ожидается, что между ними состоится настоящая спортивная битва.

Главный судья соревнований Виталий Поборчий: "Вот такой был достигнут результат голландцем. И вот он намерен его превзойти. Но это сделать нелегко, это зависит не только от сил спортсмена, это, конечно же, любой мало-мальский ветер в лоб или другое направление, которе будет значительно замедлять движение".







