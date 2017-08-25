Кандалакшский район с рабочим визитом посетила губернатор Марина Ковтун. Главная цель - проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств

Андрей Зайцев.

Эффективность расходования бюджетных средств - главная тема рабочей поездки губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Кандалакшский район. О готовых и строящихся объектах, а так же ближайших перспективах региональных программ и проектов узнала наша съёмочная группа.

Обновлённый приёмный покой Кандалакшской центральной районной больницы. На областные деньги здесь отремонтировано буквально всё. В результате получился один из наглядных примеров эффективного использования средств. Удалось сэкономить.

Главный врач ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" Владимир Петров: "Сделали систему разводки газов медицинских и автоматическую пожарную сигнализацию. Все средства, которые были предусмотрены нам, все освоены".

На очереди новая задача. Микрорайон Нива-3. Двухэтажное здание поликлиники 1957 года постройки уже не отвечает требованиям ни вчерашнего, ни позавчерашнего дня. Решение нашли. Здание бывшего "дома ребёнка", которое, во-первых, не эксплуатируется, а во-вторых, находится совсем рядом с Кандалакшской ЦРБ.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Средства на проектно-сметную документацию есть, в общем-то, конкурс уже прошёл. Разработан будет проект, я думаю, не много времени займёт это. И в бюджете средства на реконструкцию этой поликлиники будут заложены".

Тема, не уступающая по актуальности здравоохранению - строительство жилья. Всё ради вот таких моментов. Долгожданное новоселье в семье Елены Ралдугиной.

Елена Ралдугина: "Мои родственники, друзья, они тоже очень счастливы. За меня радуются. Переживали, знали, как мне тяжело жилось, что удалось пережить, а сейчас вот. Даже не верится, сказка!" На улице Пронина стройка будет завершена в самое ближайшее время. Возведение 5-этажного 80-квартирного дома идёт в буквальном смысле ударными темпами. Его возвели за 10 месяцев. Старт дали в октябре прошлого года.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В данном случае главное - это качество. Не гнать к первому сентября, чтобы завершить программу и отрапортовать. В данном случае, я считаю, нужно сделать всё добросовестно и качественно".

А это плоды трудов авторов проекта правительства по поддержке местных инициатив. Аллею Дружбы в центре Кандалакши осталось дооформить несколькими скульптурами. Это место уже полюбилось горожанам.

Оздоровительный лагерь "Гандвиг". Последняя - самая острая проблема - подача электричества - закрыта. Построено 4 километра линии электропередачи. Впереди новая стройка, нужны очистные сооружения, появление которых позволит модернизировать сам детский лагерь, расширить его.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы приступим к реконструкции "Гандвига". Безусловно, необходимо расширить количество мест, много ребят хотят побывать здесь, но, к сожалению, количество мест ограничено".

Сегодня "Гандвиг" рассчитан на 107 человек. Многие мальчишки и девчонки приезжают на побережье Белого моря из года в год. Новые корпуса и спортивные площадки, новые праздники и традиции, а главное - новые друзья станут для них самым дорогим подарком.





