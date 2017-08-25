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25.08.2017 17:55

В Туломе открывается ярмарка сельскохозяйственной продукции

Завтра, 26 августа, в поселке Тулома откроется сельскохозяйственная ярмарка. Она пройдет при поддержке регионального министерства рыбного и сельского хозяйства и предприятия «Тулома».

В ярмарке примут участие крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Гостям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясная и молочная продукция, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.

Кроме того состоятся презентации, конкурсы и дегустации, будет организована демонстрация сельскохозяйственных животных.

Жителей и гостей поселка ждет праздничная программа, посвященная сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в регионе, а также выступления коллективов народной самодеятельности Кольского района.

Начало работы ярмарки – 11.00.
 
Торжественное открытие и праздничный концерт начнутся в 12.00.


/ Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области /
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