В Туломе открывается ярмарка сельскохозяйственной продукции

Завтра, 26 августа, в поселке Тулома откроется сельскохозяйственная ярмарка. Она пройдет при поддержке регионального министерства рыбного и сельского хозяйства и предприятия «Тулома».



В ярмарке примут участие крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Гостям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясная и молочная продукция, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.



Кроме того состоятся презентации, конкурсы и дегустации, будет организована демонстрация сельскохозяйственных животных.



Жителей и гостей поселка ждет праздничная программа, посвященная сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в регионе, а также выступления коллективов народной самодеятельности Кольского района.



Начало работы ярмарки – 11.00.



Торжественное открытие и праздничный концерт начнутся в 12.00.





/ Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области /