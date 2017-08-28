Сегодня православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы

Павел Кондратьев.

В переводе с греческого "успение" означает смерть. По церковным учениям, она является завершением земного пути человека и началом его небесной жизни. Поэтому верующие в этот день не печалятся, а радуются тому, что Богородица отправилась на небеса к своему сыну. Она постоянно мечтала об этом и Господь услышал её просьбу, рассказывает настоятель Введенского храма города Мурманска, протоиерей Сергий Поливцев: "Праздник "Успенье Пресвятой Богородицы" - это прежде всего её прославление. Ведь через неё к нам пришло спасение всему человечеству. Самое главное, что написано про это в тропаре "Во успении мира не оставила еси". То есть, после отхода из этого мира Богородица предстала перед престолом Божьим ,где ходатайствует за все человечество перед сыном своим".

Среди христиан всего мира Богородица очень популярна. люди молятся ей так же как и её сыну. А православные жители России считают Богородицу ещё и небесной покровительницей страны. По церковной традиции, праздничные службы начались вечером в воскресенье 27 августа и продолжатся в понедельник утром.







