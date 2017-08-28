Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.08.2017 10:00

Сегодня православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы

Павел Кондратьев.

В переводе с греческого "успение" означает смерть. По церковным учениям, она является завершением земного пути человека и началом его небесной жизни.  Поэтому верующие в этот день не печалятся, а радуются тому, что Богородица отправилась на небеса к своему сыну. Она постоянно мечтала об этом и Господь услышал её просьбу, рассказывает настоятель Введенского храма города Мурманска, протоиерей Сергий Поливцев: "Праздник "Успенье Пресвятой Богородицы" - это прежде всего её прославление. Ведь через неё к нам пришло спасение всему человечеству. Самое главное, что написано про это в тропаре "Во успении мира не оставила еси". То есть, после отхода из этого мира Богородица предстала перед престолом Божьим ,где ходатайствует за все человечество перед сыном своим".
Среди христиан всего мира Богородица очень популярна.  люди молятся ей так же как и её сыну. А православные жители России считают Богородицу ещё и небесной покровительницей страны. По церковной традиции, праздничные службы начались вечером в воскресенье 27 августа и продолжатся в понедельник утром.  
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.