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25.08.2017 17:40

В Мурманской области полицейскими выявлено несколько фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения

Сотрудниками ГИБДД продолжается работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Причем некоторые, несмотря на меры административного воздействия, совершают правонарушение повторно.
Так, сотрудниками МО МВД России «Апатитский» ночью на ул. Козлова за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ», которым управлял житель города 1980 года рождения.
В ходе проверки полицейские установили, что неработающий, ранее судимый за кражу мужчина в текущем году был подвергнутым к административному наказанию по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ, однако вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Внешние признаки наличия алкоголя в крови подозреваемого подтвердило проаеденное освидетельствование. Его результат показал на приборе 1,003 мг на литр.
Кроме того, в Североморске полицейские задержали 39-летнего мужчину, управлявшего машиной «Мерседес Бенс». Автомобиль был остановлен сотрудниками патрульно-постовой службы на ул. Комсомольская. Неработающий, ранее судимый за кражу северянин в очередной раз управлял транспортом в нетрезвом виде. Административное наказание этого мужчину также не остановило, наличие алкоголя в организме составило 0,858 мг на литр
По выявленным фактам полицейскими возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Их автомобили эвакуированы на штрафную стоянку.
Дорожная полиция предупреждает, что мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, проводятся постоянно. Их цель – снизить аварийность и тяжесть последствий ДТП.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сообщив сотрудникам полиции о данном факте, вы можете спасти чью-то жизнь.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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