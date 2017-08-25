Продолжаются работы по строительству здания Центра обработки вызовов системы-112 в Мурманске

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественной безопасности и безопасности населения региона» продолжаются работы по строительству здания Центра обработки вызовов системы-112 (г. Мурманск, ул. Папанина, д.18). На данном этапе завершаются работы по благоустройству территории, отделке цоколя здания, внутренней отделке помещений, а также по устройству крыльца запасного выхода и центрального входа.



/Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области/