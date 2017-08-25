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25.08.2017 15:40

В Мурманской области родолжается прием работ на конкурс фотографий "Посади дерево!"

В рамках плана основных мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии, Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области объявлен конкурс фотографий «Посади Дерево!»
Конкурс проводится в целях формирование активной жизненной экологической позиции подрастающего поколения, восстановления и увеличения количества посаженных деревьев.
Задачами конкурса является получение практического опыта в посадке деревьев, экологическое воспитание, формирование экологической культуры подрастающего поколения, бережного отношения к окружающей природной среде,
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и их семьи.
Работы принимаются в срок с 30 мая по 29 сентября 2017 года.
Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка.
Порядок и условия проведения конкурса содержатся в Положении о его проведении.


/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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