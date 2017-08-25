Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.08.2017 14:00

В Мурманске Росгвардейцы задержали двоих, выяснявших отношения при помощи ножа и стула

В отдел полиции города Мурманска от граждан поступила информация о драке, происходящей в одной из квартир на ул.Гагарина.
По тревожному сигналу незамедлительно выдвинулись сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Приехав на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили двух граждан с травмами различной степени тяжести, наряд ППС вызвал на место следственно-оперативную группу.
Обнаруженных граждан 1968 и 1989 годов рождения доставили в медицинское учреждение, а после – в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как удалось выяснить сотрудникам полиции, между мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошла ссора – один схватился за нож, а второй за табуретку, после чего завязалась драка.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.14
Евро = 69.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.