В Мурманске Росгвардейцы задержали двоих, выяснявших отношения при помощи ножа и стула

В отдел полиции города Мурманска от граждан поступила информация о драке, происходящей в одной из квартир на ул.Гагарина.

По тревожному сигналу незамедлительно выдвинулись сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Приехав на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили двух граждан с травмами различной степени тяжести, наряд ППС вызвал на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженных граждан 1968 и 1989 годов рождения доставили в медицинское учреждение, а после – в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как удалось выяснить сотрудникам полиции, между мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошла ссора – один схватился за нож, а второй за табуретку, после чего завязалась драка.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/