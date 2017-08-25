Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.08.2017 12:35

Министерство здравоохранения Мурманской области представило основные направления развития сети учреждений здравоохранения региона

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, одним из ключевых вопросов стали основные направления развития здравоохранения на среднесрочную перспективу. С докладом выступил министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

Министр отметил, что проводимые реорганизационные мероприятия по оптимизации сети и структуры медицинских организаций направлены на эффективное использование финансовых средств, консолидацию имеющихся ресурсов для обеспечения возможности развития системы здравоохранения области с учетом сложившихся экономических условий и при наличии дефицита медицинских кадров.

В числе ближайших планов министр упомянул завершение в 2018 году капитальных ремонтов поликлиник в поселке Мурмаши Кольского района и микрорайоне Нива-3 в городе Кандалакша, в 2019 году – детской поликлиники ЗАТО г. Североморск. В 2018 году планируется разработка проектной документации на строительство здания в центре города Кандалакши, в котором будут размещены взрослая и детская поликлиники на 658 посещений и стоматологическая поликлиника – строительство объекта и ввод в эксплуатацию запланировано в 2019-2020 годах. Ориентировочный объем требуемого финансирования около 500 млн рублей.

«Кроме того, до 2020 года планируется закончить строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и двух врачебных амбулаторий, капитальный ремонт одного ФАПа и одной амбулатории. Проект «Доброжелательная регистратура» в 2017-2018 годах планируется реализовать в 12 медицинских организациях Мурманской области», – сообщил Валерий Перетрухин.

Как ожидается, широкий комплекс запланированных мер по улучшению доступности оказания медицинской помощи, максимально эффективное использование кадрового персонала и рациональное использование материальных ресурсов позволят снизить показатели смертности населения.

Глава региона поручила министерству здравоохранения усилить взаимодействие с федеральным Минздравом по проблемным вопросам развития регионального здравоохранения. Также губернатор отметила важность формирования единой базы данных здравоохранения и нацелила профильное ведомство на скорейший переход на современные методы работы.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.14
Евро = 69.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.