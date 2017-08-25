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25.08.2017 13:45

В Мурманской области ведется работа по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров

Корректировка кадровых программ, учитывающая первоочередное укомплектование врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – одно из поручений Президента РФ В.В. Путина высшим должностным лицам субъектов Федерации. В рамках исполнения президентского поручения правительство Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун сегодня рассмотрело вопрос о корректировке программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку мер социальной поддержки медицинских работников.

Как сообщил министр здравоохранения Валерий Перетрухин, обеспеченность населения Мурманской области врачами амбулаторно-поликлинических подразделений на протяжении последних лет остается относительно стабильной, в 2014 – 2016 годах она составляла 20-21 врач на 10 тыс. населения региона. Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающими амбулаторную помощь населению региона, в 2014 – 2016 годах составляла 56-59%.

«Не секрет, что медицинские работники при выборе места трудоустройства большее предпочтение отдают центральной и южной частям России. Для повышения престижа Мурманской области, обеспечения доступности медицинской помощи жителям региона предлагаем повысить размер региональных «подъемных», выплачиваемых врачам, участвующим в оказании амбулаторной медицинской помощи населению. Кроме того, необходимо увеличить количество квотируемых рабочих мест. Так, например, уже на сегодняшний день подведомственными учреждениями поданы заявки на 18 дополнительных квотируемых мест. Предлагаем увеличить число таких мест до 60. Кадровый дефицит в среднем звене здравоохранения региона значительно меньше в связи с наличием на территории Мурманской области двух медицинских колледжей», – подчеркнул Валерий Перетрухин.

Министерству финансов Мурманской области было поручено учесть необходимые средства при формировании проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.



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