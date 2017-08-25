Подводники Северного флота провели тренировки по уходу от преследования условного противника

На глубоководных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипажи двух атомных подводных лодок провели тренировки по поиску и слежению, а также уходу от преследования условного противника.

Учения были отработаны в двухстороннем варианте, когда экипаж подводного ракетного крейсера противостоял экипажу многоцелевой атомной подводной лодки с использованием возможностей гидроакустической аппаратуры кораблей и средств постановки помех.

Подводники успешно отработали тактику маневрирования по глубине и курсу, выхода в торпедную атаку и условного уничтожения подводного противника. На различных этапах экипажи подводных лодок выполняли задачи совместно с противолодочной авиацией – самолётами Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.



/Пресс-служба Северного флота/