На заседании правительства Мурманской области министр социального развития региона отчитался о работе ведомства в 2016 году

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, о работе своего ведомства в 2016 году доложил министр социального развития региона Сергей Мякишев.



В подчинении министерства находится 31 государственное областное учреждение: из них 8 центров социальной поддержки населения, 14 комплексных центров социального обслуживания населения, 7 стационарных учреждений социального обслуживания, 2 специализированных учреждения для детей.



«В 2016 году министерством в рамках госпрограммы израсходовано 10,3 млрд рублей, в том числе средств областного бюджета 8,9 млрд, федерального бюджета – 1,4 млрд», – сообщил министр.



В 2016 году социальные выплаты, предоставляемые семьям с детьми, в том числе многодетным, за счет областного бюджета, были проиндексированы на 11,9%. Размер регионального материнского капитала увеличился до 121 612,92 рублей, а ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка составила 16 130 рублей.



Выросла доля негосударственного сектора в реестре поставщиков социальных услуг, за первое полугодие 2017 года она составила 32,4%. В связи с этим объем средств областного бюджета, направляемых на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, увеличен до 7,6 млн рублей, что в 14 раз больше расходов 2016 года.



«В Мурманской области проживает свыше 31 тысячи инвалидов. В целях формирования для них безбарьерной среды продолжались работы в рамках комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области». С 2014 года для инвалидов обеспечена доступность в 138 учреждениях социальной инфраструктуры в сферах образования, занятости, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры, в том числе в 2016 году в 39 объектах. В 2017 году планируется адаптировать еще 20 учреждений образования и спорта», – подчеркнул Сергей Мякишев.



Среди ключевых задач на текущий год глава ведомства отметил, в частности, повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения, создание условий для обеспечения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, а также координацию деятельности органов местного самоуправления области по реализации положений Конвенции о правах инвалидов.





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