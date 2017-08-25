Спортивное соревнование «Северные тропы» набирает участников

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы».



Мероприятие состоится 16 сентября 2017 года в Ковдорском районе (район старых карьеров н.п. Ёнский).



Регистрация команд-участниц с 11:00 до 12:00.



"Северные тропы" - это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.



Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября.



Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы.







/Отдел культуры администрации Кольского района/