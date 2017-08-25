В областном центре продолжается прием заявок на фотоконкурс «Кольский Север»

В Мурманске продолжается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Кольский Север», посвященном 80-летию образования Мурманской области.



В фотоконкурсе, который проводится в целях привлечения внимания к историческому прошлому и настоящему Кольского Севера, могут принять участие жители и гости Мурманской области вне зависимости от возраста.



Напоминаем, что на конкурс могут быть представлены фотографии, сюжетно связанные с историческим прошлым и настоящим Кольского Севера, в том числе с культурой коренного народа саами (с элементами национальной одежды, национальных видов спорта, национальной кухни, изделий народно-прикладного творчества), с семейными традициями и бытом, с природой Мурманской области.



Работы необходимо направлять на электронный адрес: centr_kmns@inbox.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения).



Материалы принимаются до 27 декабря 2017 года.



Организатором Фотоконкурса является государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера»



Дополнительную информацию о правилах участия в конкурсе можно найти, перейдя по ссылке, или уточнить по телефону (8152) 41 15 44.





/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/

