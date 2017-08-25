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25.08.2017 14:45

В Заполярье объявлен конкурс на самую активную общеобразовательную организацию в тестировании норм ВФСК "ГТО"

С 1 сентября 2017 года по 10 мая 2018 года на базе регионального Центра тестирования и муниципальных центров тестирования Мурманской области будет проводиться конкурс на самую активную общеобразовательную организацию в тестировании норм ВФСК "ГТО" за учебный период 2017-2018 гг. в Мурманской области.

Конкурс проводится в несколько этапов:
- фактическое участие в тестировании норм комплекса ГТО в течении учебного года согласно возрасту;
- участие в региональном конкурсе "Виртуальная стенгазета";
- участие в региональном конкурсе "Агидбригад";
- участие в фотоконкурсе "Путь к рекордам ГТО"

Подведение итогов конкурса - май 2018 года.


/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/
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