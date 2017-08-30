Самая активная общеобразовательная организация в тестировании норм ВФСК "ГТО". В Мурманской области объявлен конкурс

С 1 сентября 2017 года по 10 мая 2018 года на базе регионального Центра тестирования и муниципальных центров тестирования Мурманской области будет проводиться конкурс на самую активную общеобразовательную организацию в тестировании норм ВФСК "ГТО" за учебный период 2017-2018 гг. в Мурманской области.



Конкурс проводится в несколько этапов:

- фактическое участие в тестировании норм комплекса ГТО в течении учебного года согласно возрасту;

- участие в региональном конкурсе "Виртуальная стенгазета";

- участие в региональном конкурсе "Агидбригад";

- участие в фотоконкурсе "Путь к рекордам ГТО"



Подведение итогов конкурса - май 2018 года.





/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/



