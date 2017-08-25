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25.08.2017 14:30

В Мурманске сотрудники ГИБДД проверили соблюдение Правил дорожного движения

На территории Мурманска прошел масштабный еженедельный рейд, направленный на выявление нарушений Правил дорожного движения. Особенное внимание в этот раз инспекторы уделили нарушениям со стороны пешеходов и пассажироперевозчиков. Также выявлялись нарушения, связанные  с допустимым порогом светопропускаемости автомобильных стекол.

Всего за несколько часов проведения рейда было выявлено 39 нарушений.

Так, один водитель управлял маршрутным такси, разговаривая по телефону. Еще один осуществлял пассажироперевозки, не имея при себе путевого листа.

Самым распространенным нарушением стало нарушение правил применения ремней безопасности – инспекторы дорожной полиции выявили 7 таких нарушений. Кроме того, сотрудниками ГИБДД зафиксировано 5 фактов нарушения ПДД пешеходами и 5 фактов управления транспортным средством, у которого режим работы световых приборов не соответствует требованиям.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, подобные масштабные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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