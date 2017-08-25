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25.08.2017 12:15

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Красное море

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Красное море через Суэцкий канал. За время дальнего похода корабль прошёл более 8 тысяч миль.
Одной из задач похода североморцев является обеспечение безопасности гражданского судоходства в опасных районах Мирового океана, которыми являются Аденский залив и южная часть Красного моря. Экипаж БПК ранее неоднократно выполнял антипиратскую миссию и хорошо подготовлен к ней в этот раз. На борту корабля находится группа морских пехотинцев, обученных проведению досмотровых и антитеррористических операций на воде.
Ведение мониторинга надводной обстановки по маршруту плавания БПК «Вице-адмирал Кулаков» возложено на экипаж вертолёта Ка-27 ПС, на котором также занимает места группа быстрого реагирования вооружённая автоматами, пулемётами и гранатомётами.
БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул главную базу Северного флота - город Североморск 29 июня. Совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» он совершил переход на Балтику, для участия в Главном военно-морском параде. После парада БПК находился в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России при плавании в Балтийском море, а затем взял курс в Средиземное.
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.

/Пресс-служба Северного флота/
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