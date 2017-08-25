Юные исследователи окружающей среды Кольского заполярья примут участие в регионального этапа Всероссийского конкурса

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 01.02.2017 № 151, в целях привлечения детей и молодежи к работе по изучению природных объектов и к практической деятельности по их сохранению, направленной на формирование у них экологически ответственного мировоззрения, на их личностную самореализацию и профессиональное самоопределение в период с 1 октября по 20 ноября 2017 года проводиться региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте 12–18 лет, выполнившие исследовательскую работу, направленную на изучение и сохранение окружающей среды.

Конкурс проводится по следующим номинациям:



«Агроэкология»

«Зоотехния и ветеринария»

«Зоология и экология позвоночных животных»

«Зоология и экология беспозвоночных животных»

«Ботаника и экология растений»

«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем»

«Экологический мониторинг»

«Экология человека и его здоровье»

«Юные исследователи».





/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/



