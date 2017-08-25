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25.08.2017 16:05

Юные исследователи окружающей среды Кольского заполярья примут участие в регионального этапа Всероссийского конкурса

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 01.02.2017 № 151, в целях привлечения детей и молодежи к работе по изучению природных объектов и к практической деятельности по их сохранению, направленной на формирование у них экологически ответственного мировоззрения, на их личностную самореализацию и профессиональное самоопределение в период с 1 октября по 20 ноября 2017 года проводиться региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте 12–18 лет, выполнившие исследовательскую работу, направленную на изучение и сохранение окружающей среды.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

    «Агроэкология»
    «Зоотехния и ветеринария»
    «Зоология и экология позвоночных животных»
    «Зоология и экология беспозвоночных животных»
    «Ботаника и экология растений»
    «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем»
    «Экологический мониторинг»
    «Экология человека и его здоровье»
    «Юные исследователи».


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