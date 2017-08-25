В Кольском районе стало меньше дорожно-транспортных происшествий

24 августа в администрации Кольского района состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основные вопросы касались состояния аварийности и дорожно-транспортного травматизма на территории Кольского района за 7 месяцев 2017 года, в том числе детского травматизма, проводимой профилактической работы в преддверии начала учебного года, профилактики безопасного движения на железнодорожных переездах и обеспечении безопасного дорожного движения при перевозке пассажиров автобусами. В преддверии нового учебного года рассматривался вопрос безопасности детского дорожного травматизма и проводимой профилактической работы. На усиленном контроле находятся территории, прилегающие к образовательным учреждениям. До 1 сентября представителями ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району, администрации Кольского района и Главами муниципальных образований городских и сельских поселений района будут проведены дополнительные обследования улично-дорожной сети, в том числе и на предмет обеспеченности средствами стационарного электрического освещения.

На комиссии были рассмотрены вопросы о возможности проведения в муниципальных образованиях Кольского района профилактического мероприятия «День снижения скорости», с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и возможности поощрения активных граждан, направляющих в органы внутренних дел фото и видеоматериалы о нарушениях ПДД, посредством представления льгот на посещение государственных учреждений культуры и других мероприятий.



/Отдел архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района/