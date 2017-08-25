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25.08.2017 15:45

Сегодня взыскатель – завтра должник. Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов ЗАТО г. Североморск на исполнении находилось исполнительное производство о выселении гражданина К. из нежилого помещения. Согласно требованиям исполнительного документа, гражданин К. обязан был освободить нежилое помещение и передать его гражданину Д.
Поскольку добровольно исполнять решения суда гражданин К. не желал, судебные приставы его принудительно выселили, а помещение передали гражданину Д., чему он был безгранично рад.
Но не долго длилась радость владения имуществом гражданина Д.
Спустя 6 месяцев на исполнение в отдел судебных приставов ЗАТО г. Североморск поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина Д. денежных средств в размере более 2,5 миллионов рублей в пользу гражданина К.
Так как денежных средств для погашения задолженности у гражданина Д. оказалось недостаточно, а срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа истек, судебный пристав наложил арест на недавно переданное ему нежилое помещение.
После заключения специалиста-оценщика, недвижимое имущество будет передано на торги с целью погашения задолженности по решению суда. суда.

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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