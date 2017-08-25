Сегодня Мурманская областная прокуратура отмечает 95-летие

25 августа 1922 года первый прокурор Мурманской области Андрей Иванович Иванов издал приказ: «На основании постановления президиума Мургубисполкома от 25 сего августа Мургуботдел юстиции упраздняется с упомянутого числа, вместо него образуется губернская прокуратура в лице народного прокурора губернии А. Иванова».

Этот день и считается датой создания органов прокуратуры Мурманской области.

За всю историю существования прокуратура Мурманской области всегда стояла на страже Закона и правопорядка, обеспечивала стабильность и надежную защиту интересов общества и государства, а её работники отличались преданным служением закону, верностью долгу и высоким идеалам справедливости.



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