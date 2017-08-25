В Мурманской области проходят профилактические рейды инспекторов ГИМС

Государственными инспекторами по маломерным судам инспекторского участка г. Мончегорск ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» проводился профилактический рейд со спасателямив местах в районе озера Имандра, Монче губы, озера Комсомольское и Лумболка.



В ходе патрулирования наряду с контрольно-надзорной деятельности были проведены профилактические беседы на тему обеспечения безопасности людей на водных объектах и при эксплуатации маломерных судов.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /