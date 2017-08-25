Кировчанин осужден за незаконное хранение наркотического средства в крупном размере

Прокуратурой г.Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



При рассмотрении дела в суде установлено, что подсудимый незаконно приобрел и хранил с целью личного потребления наркотическое средство метамфетамин в крупном размере.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКОН МО МВД России по Мурманской области у 21-летнего кировчанина из незаконного оборота было изъято наркотическое средство в полном объёме.



В ходе расследования уголовного дела и в ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, что ему было зачтено при вынесении приговора.



Приговором Кировского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.



В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.



/ Прокуратура Мурманской области /



