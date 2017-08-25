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25.08.2017 12:00

В Мурманской области взрывотехники Росгвардии обследовали найденные мины

В полицию ЗАТО Североморск поступило сообщение о том, что на автодороге Североморск-Североморск3 обнаружены три мины, предположительно времен Великой Отечественной войны.
На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области.
Специалисты обследовали подозрительные находки и установили, что перед ними две учебные противодесантные мины и одна учебная противотанковая мина. Обнаруженные боеприпасы находились без взрывчатых веществ и не представляли угрозы жизни и здоровью граждан.
Инженеры-саперы ОМОНа передали мины следственно-оперативной группе полиции, прибывшей на место происшествия. По данному факту проводится проверка.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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